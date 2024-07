Polícia investiga vídeo de homem pendurado em carro no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/07/2024 - 18h26 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h16 ) ‌



A polícia investiga imagens que mostram um homem pendurado do lado de fora de um carro em movimento no Rio de Janeiro. Testemunhas relataram que o indivíduo tentou roubar o celular do motorista. O condutor arrancou com o veículo, levando o suspeito junto ao exterior. Ele teria dirigido até um batalhão da Polícia Militar para entregar o criminoso. No entanto, informações indicam que o homem conseguiu fugir após a abordagem.

