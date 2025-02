Polícia investiga se “Mainha do Crime” tem ligação com mortes de ciclista e de delegado em São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 11h34 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h03 ) twitter

Suedina Barbosa Carneiro, conhecida como "Manha do Crime", foi presa em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Ela é investigada por envolvimento na morte do ciclista Vitor Medrado e do delegado Josenildo Belarmino. Em sua residência, a polícia encontrou armas, celulares e bolsas de grife, resultados de roubos. Suedina é acusada de fornecer kits completos para assaltos, incluindo motos e armas, e de financiar a quadrilha. Três suspeitos ligados a ela estão foragidos. A polícia continua investigando sua participação em outros crimes e busca desmantelar a quadrilha operante na região.

