Polícia investiga se homem morto atropelado tentou assalto ou brigou em boate de Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 15/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Ribeirão Preto vai investigar o atropelamento de um homem de 30 anos, que terminou em morte na manhã desta segunda (14), no Jardim Sumaré, Zona Sul da cidade. De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para apurar um atropelamento na Rua Altino Arantes e, ao chegar no local, encontrou o corpo do homem na rua. Ao lado do corpo, havia uma arma com três munições intactas e uma deflagrada, além de um retrovisor aparentemente de uma caminhonete.

*Reportagem exibida em 14/10/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.