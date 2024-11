Polícia investiga participação de homem detido em roubos de cargas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/10/2024 - 13h07 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos roubaram a carga de um veículo dos Correios em São Paulo. O carro utilizado pelos assaltantes foi encontrado durante uma abordagem policial. O motorista do veículo negou envolvimento no roubo. Uma vítima de outro assalto ocorrido há três meses reconheceu o homem.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra a ação criminosa. Um suspeito estava ao volante do carro branco usado pelo grupo enquanto outros dois carregavam os produtos no veículo. Um trabalhador rendido relatou que os criminosos estavam armados e um deles sacou uma pistola.

Os assaltantes tentaram sequestrar o motorista da entrega, que resistiu e informou aos criminosos sobre a quantidade reduzida de encomendas disponíveis. Após o roubo das mercadorias, ele se dirigiu à delegacia para registrar o caso.

A polícia identificou que o mesmo carro havia sido utilizado em outro roubo três meses antes. Durante a abordagem policial na região, o motorista parou quando solicitado pela equipe e não possuía itens ilícitos no momento da verificação.

‌



Na delegacia, as autoridades acionaram a comerciante que havia sido vítima do crime anterior. Ela relatou ter perdido produtos avaliados em R$ 8 mil após contratar um serviço de entrega via aplicativo. A comerciante recebeu ameaças durante uma chamada de vídeo com o suposto entregador.

Apesar das evidências apresentadas pela vítima do crime anterior, o homem não permaneceu preso devido à legislação eleitoral vigente que limita prisões fora do flagrante delito. A polícia investiga se houve clonagem do veículo e busca identificar se há ligação entre os crimes cometidos pelo mesmo motorista ou outros envolvidos nos assaltos.

‌



Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.