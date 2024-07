Polícia investiga morte de idoso achado morto na garagem de casa em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/07/2024 - 11h22 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h24 ) ‌



O caso da morte de um idoso encontrado morto na garagem de casa, amarrado com fios elétricos e sinais de violência, em São Paulo, ainda está sem conclusão. A polícia investiga a informação de testemunhas de que Carlos Alberto Felice, de 77 anos, tinha mais de R$ 3 milhões guardados em espécie na sua casa, no Jardim Europa. Esse poderia ser o motivo do crime.

