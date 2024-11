Polícia investiga latrocínio após morte de motorista de aplicativo em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 18/11/2024 - 13h39 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h33 ) twitter

Um motorista de aplicativo foi morto durante um assalto, neste domingo (17), na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O homem levou dois tiros no peito e chegou a ser socorrido pelos militares para o hospital Julia Kubitschek, mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais só descobriram que Edinando Santos Vieira foi vítima de latrocínio quando conseguiram contato com familiares, que contaram que ele havia saído para trabalhar e que era cadastrado em uma plataforma de transporte de aplicativo. A hipótese levantada pela polícia é que o motorista tenha sido surpreendido quando passava pela região onde foi encontrado.

Com ajuda da seguradora, o carro foi rastreado e encontrado estacionado em frente a um conjunto de prédios, a 5 km do local do crime. Segundo a Polícia Militar, o veículo passou por perícia e nenhum vestígio de sangue foi encontrado, o que reforça a hipótese de que Edinando tenha sido baleado do lado de fora do carro. O celular do motorista também foi levado. Até agora nenhum suspeito foi identificado e preso.

