Polícia investiga execução de empresário em aeroporto de Guarulhos

O Departamento de Homicídios da Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do empresário Antônio Vinicius Gritzbach no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele foi assassinado ao desembarcar após um voo e era suspeito de envolvimento com o PCC. Três pessoas ficaram feridas e um carro usado pelos atiradores foi apreendido. A namorada do empresário deve ser interrogada.

