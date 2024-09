Polícia investiga elo entre empresas suspeitas de fraude com bichinhos de pelúcia e milícia Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/08/2024 - 13h12 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h20 ) ‌



A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga empresas suspeitas de fraudar máquinas que oferecem prêmios como bichinhos de pelúcia. Durante a operação, foram encontrados mais de meio milhão de reais em depósitos relacionados às empresas investigadas. Duas dessas empresas são responsáveis por 90% do mercado fluminense. A apuração começou em maio e revela que as garras das máquinas funcionam corretamente apenas após um número elevado de tentativas, caracterizando o jogo como uma forma de azar ao invés da habilidade esperada. Há indícios da participação da milícia e do jogo do bicho nesse esquema.

