Polícia investiga caso de detento encontrado inconsciente e com marcas de violência dentro de cela

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O detento de 40 anos estava no Presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, e a suspeita é que ele tenha sido agredido dentro da cela.

De acordo com as informações dos bombeiros, ele foi encontrado inconsciente com graves ferimentos na cabeça e no rosto.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública informou que os policiais penais do presídio socorreram o detento que estava pendurado em um lençol na porta de sua cela. Ele também apresentava alguns sinais aparentes de violência.

Um procedimento de investigação interna será instaurado pela direção da unidade prisional para apurar administrativamente o ocorrido. O boletim de ocorrência foi registrado e agora as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=8O6iPvF1R9w

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ryl9JEDwLzw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=gpGo6jw2BwQ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #detento #patosdeminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.