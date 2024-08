Polícia investiga briga de vizinhos que terminou em agressão, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/08/2024 - 09h10 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



O Cidade Alerta mostrou na semana passada o caso de uma aposentada que foi agredida com socos pelo vizinho, após reclamar de som alto e hora do horário permitido, nos Campos Elíseos, em Ribeirão Preto. A Polícia Civil informou que está realizando diligências para esclarecer o fato; enquanto isso, a vítima continua preocupada com o que pode acontecer.

*Reportagem exibida em 21/08/2024.

