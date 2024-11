Polícia invade "Fortaleza do Tráfico" e desmonta ponto de drogas em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/10/2024 - 07h40 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h27 ) twitter

Dois homens, de 30 e 33 anos, foram presos no bairro Canaã, em Uberlândia, em uma área conhecida como "Fortaleza do Tráfico". O local, caracterizado por uma estrutura de segurança reforçada, conta com muro alto, câmeras de vigilância e uma porta fortificada, utilizada para facilitar a entrega de drogas através de um pequeno buraco.

A operação policial, que resultou nas prisões, foi realizada após investigações que apontavam a movimentação intensa de drogas na região. A "Fortaleza do Tráfico" vinha sendo monitorada devido à dificuldade de acesso e às medidas de proteção adotadas pelos traficantes.

As autoridades ainda trabalham para desmantelar a rede envolvida no esquema, e os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde responderão por tráfico de drogas. O caso segue em investigação, com buscas por possíveis cúmplices e maiores detalhes sobre a operação.

