Polícia indica suspeito por homicídio em bar de Uberlândia | Cidade Alerta Minas

Após seis meses de investigações, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o homicídio de Romonildo Freire Ribeiro, de 34 anos. O crime, ocorrido no dia 4 de maio em um bar no bairro Roosevelt, em Uberlândia, resultou no indiciamento de Tiago de Oliveira Cordeiro, de 36 anos, como principal suspeito. De acordo com as investigações, Tiago estava sob efeito de entorpecentes no momento do crime. Ele discutiu com pessoas na rua, perseguiu Romonildo com uma faca e desferiu múltiplos golpes, levando a vítima a óbito pouco tempo após ser socorrida.

Romonildo, que trabalhava tapando buracos nas ruas, deixou dois filhos, uma menina de 16 anos e um menino de 18, ambos residentes com a avó no Nordeste. Conhecido por sua paixão por cachorros e por ser uma pessoa amigável, sua morte causou grande comoção na comunidade. A família vê o indiciamento como um passo importante para a justiça, apesar de não aliviar a dor da perda.

O suspeito, descrito pela polícia como um indivíduo perigoso com passagens por crimes como tentativa de homicídio, furto e resistência, não foi encontrado desde o crime. Um mandado de prisão preventiva foi expedido, mas Tiago de Oliveira Cordeiro segue foragido. Informações sobre seu paradeiro podem ser fornecidas de forma anônima pelo Disque 181.

