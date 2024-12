Polícia indica dois por morte de jovem em evento de som em Frutal | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/12/2024 - 07h46 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre a morte de Isadora Freitas Araújo, de 20 anos, ocorrida durante uma festa no estacionamento do aeroporto municipal de Frutal, em março deste ano. Duas pessoas foram indiciadas por homicídio culposo: Tiago Freitas, de 36 anos, responsável pelo equipamento de som, e o ex-vereador Jhonathan Martins Siqueira, de 39 anos, organizador do evento.

Conforme a investigação, a jovem sofreu um choque elétrico ao cair sobre 72 baterias interligadas no paredão de som automotivo, que não possuía proteção adequada para evitar contato com o público. Testemunhas relataram que o responsável pelo som estava ciente do problema, mas não tomou medidas para impedir que Isadora ou outras pessoas subissem no equipamento.

O inquérito apontou ainda falhas graves na organização do evento, que, embora tivesse alvará municipal, não contava com segurança, bombeiro civil ou sinalização adequada. Além disso, não havia gradis ou cercas para isolar os paredões de som, e a festa foi realizada em local próximo a uma rodovia sem medidas de segurança viária. A Polícia Civil destacou a negligência dos indiciados como fator determinante para o acidente.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=w8O8uUzaRsI

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=LTQowyarr2I

👉 https://www.youtube.com/watch?v=2t1dYIL-Zzs

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #frutal

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.