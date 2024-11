Polícia identifica torcedores que atiraram cabeça de porco no gramado em Itaquera Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/11/2024 - 11h01 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h13 ) twitter

A polícia identificou os torcedores que levaram uma cabeça de porco para Neoquímica Arena e a jogaram no campo durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O episódio ocorreu enquanto o jogo estava 0 a 0 e o palmeirense Raphael Veiga se preparava para cobrar um escanteio. Um torcedor foi flagrado arremessando a cabeça com os pés. A referência ao mascote do Palmeiras motivou a ação. A Polícia Militar foi acionada e dois suspeitos foram levados à delegacia. Eles negaram qualquer intenção provocativa e foram liberados; entretanto, as investigações continuam. Nas redes sociais, um torcedor afirmou ser responsável pela provocação. Até o momento, nem Corinthians nem Palmeiras ou CBF comentaram sobre o ocorrido.

