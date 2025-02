Polícia identifica suspeitos de participar da morte de turista baiana no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 16/01/2025 - 11h53 (Atualizado em 17/01/2025 - 01h12 ) twitter

A polícia do Rio de Janeiro identificou quatro suspeitos envolvidos na morte da turista baiana Diely Souza, de 34 anos. Um adolescente foi apreendido e confessou o crime. O crime ocorreu em 28 de dezembro, na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio, quando o carro de aplicativo que levava Diely foi alvejado por criminosos. As autoridades também investigam a participação de dois líderes da facção Comando Vermelho no crime.

