Polícia identifica homem que atirou em quatro pessoas que dormiam em quiosque de praia

A polícia identificou Cícero Araújo, 51 anos, como o autor do ataque que feriu quatro pessoas em uma praia de Mongaguá (SP) após uma discussão sobre bebida alcoólica. Investigadores descobriram que ele retornou ao local armado, ferindo gravemente uma das vítimas. Na casa de Cícero, foram encontradas as roupas usadas no crime. Ele já tinha passagens por homicídio e agora é considerado foragido, com um mandado de prisão emitido contra ele.

