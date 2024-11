Polícia Federal investiga flagrante de homem no banheiro feminino do IFF Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 28/10/2024 - 16h19 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal investiga o flagrante de um homem no banheiro feminino do Instituto Federal Fluminense, no centro de Campos. Ele teria ficado, pelo menos, duas horas lá dentro.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj #noticia

#credibilidade #informacao #telejornalismo #entrevista #iff #camposdosgoytacazes #banheiro #banheirofeminino #policiafederal #segurança

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.