Polícia Federal investiga desvio de verbas do SUS no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a Polícia Federal investiga uma organização criminosa que se utilizava de clínicas médicas para desviar verbas do SUS. Os agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão na capital, em Niterói e cidades da baixada fluminense. Os crimes eram praticados por meio do uso de informações e documentos falsos que registravam tratamentos e exames variados que nunca foram realizados, além de pedidos médicos duplicados.

