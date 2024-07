Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Polícia Federal encontra grampos no INSS em Brasília

A Polícia Federal está investigando a instalação de grampos em computadores da sede do INSS em Brasília. Funcionários perceberam uma lentidão na rede e encontraram sete dispositivos de espionagem, incluindo na sala do presidente do instituto. Até o momento não foram identificados vazamentos de informações ou roubo de senhas.

