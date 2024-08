Polícia Federal e peritos avançam na identificação de corpos da tragédia em Vinhedo (SP) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/08/2024 - 13h45 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h26 ) ‌



A Polícia Federal e peritos falaram sobre o acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo ontem (9) O trabalho é dividido entre dois grupos, um focado na identificação dos corpos e outro na investigação criminal. Até o momento, 24 corpos foram retirados e levados para São Paulo. As metodologias utilizadas para identificar as vítimas incluem impressão digital, odontologia legal e exame genético. Informações estão sendo coletadas junto aos familiares no IML para facilitar a identificação. Até agora, apenas dois corpos foram identificados oficialmente.

