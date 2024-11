Polícia Federal deflagra operação contra contrabando de cigarros na Grande Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/11/2024 - 10h52 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h21 ) twitter

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 28 de novembro, a operação Rota Sul, que investiga um grupo criminoso envolvido no contrabando de cigarros na Grande Florianópolis. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em São José e resultou na prisão de um homem em flagrante por posse ilegal de arma. As investigações começaram no ano passado, com a prisão de um suspeito que trazia cigarros do Paraguai.

