Polícia Federal captura em Ribeirão Preto um dos principais alvos da Operação Saque Fácil Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/10/2024 - 07h34 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu Flávio Vilarinho Cintra, de 41 anos, em Ribeirão Preto. Cintra estava foragido há mais de um ano e era um dos principais alvos da operação "Saque Fácil", deflagrada em Cascavel, Paraná. A investigação, que começou em março de 2023, revelou um esquema de fraudes envolvendo o uso de documentos falsos para saque de benefícios do INSS e contratação de empréstimos consignados com identidades fictícias.

Flávio Cintra, acusado de crimes como uso de documento falso, lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato qualificado, foi preso após suspeitas de que ele estaria escondido em Uberlândia, onde possui bares, embora não tivesse sido localizado na cidade. Além disso, a Justiça determinou o sequestro de 12 imóveis relacionados aos suspeitos e o bloqueio de até R$ 10 milhões em contas bancárias usadas no esquema.

As investigações apontam que o grupo criminoso vinha atuando há pelo menos cinco anos, obtendo de forma fraudulenta quantias indevidas por meio de saques e operações bancárias. A Polícia Federal segue investigando o caso para identificar outros envolvidos no esquema de fraude previdenciária.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=5mOIpO48ur0

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=PrDrZ3bRKXM

👉 https://www.youtube.com/watch?v=C5Bx4rqQcmA

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.