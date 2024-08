Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro e mira braço financeiro do PCC em três estados. Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 23/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Foi realizada nesta sexta (23), uma operação da Polícia Civil para desarticular o braço financeiro do PCC. O bloqueio de contas bancárias pode chegar a R$ 150 milhões. Os agentes de São Paulo contaram com o apoio de policiais do Paraná e do Rio Grande do Sul para cumprir 41 mandados de busca e apreensão. E ainda: 100 banhistas são surpreendidos por ventania e são resgatados pelos bombeiros no mar de Copacabana, no Rio.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.