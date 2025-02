Polícia faz operação contra delegado suspeito de extorsão contra delator do PCC executado Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 04/02/2025 - 12h18 (Atualizado em 05/02/2025 - 01h16 ) twitter

A polícia realiza uma operação contra um delegado suspeito de extorsão de dinheiro do delator do PCC, Alvinices Gritzbach. A ação é conduzida pelo Ministério Público e pela corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. O nome do delegado Alberto Pereira Matheus Junior surgiu durante a análise do celular de um investigador federal preso, indicando transferências via PIX para familiares do delegado. O celular do delegado não foi apreendido, pois ele alegou furto e registrou um boletim de ocorrência. O suspeito já ocupou posições no DEC e DENARC. As investigações continuam.

