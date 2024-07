Polícia faz buscas por empresário flagrado atirando contra casal após briga de trânsito

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

Neste domingo (16), a polícia apreendeu o passaporte do homem que atirou contra o carro de uma família durante uma briga de trânsito no interior de São Paulo. A Justiça decretou a prisão temporária do motorista, que continua foragido. Os policiais chegaram à casa do empresário pela manhã, mas Adriano Domingues da Costa não estava no local. Na sexta (14), o homem atirou várias vezes contra outro carro após uma discussão.

