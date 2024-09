Polícia encontra quase uma tonelada de drogas no Complexo da Maré (RJ) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 30/08/2024 - 12h09 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h22 ) ‌



A polícia encontrou cerca de 820 quilos de drogas em uma clínica e em uma escola no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. A apreensão foi realizada com a ajuda de cães farejadores que localizaram os entorpecentes escondidos dentro das paredes e vigas do telhado dos locais.

