Polícia encontra mais de 500 pés de maconha em estufa clandestina no Paraná Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 22/07/2024 - 11h01 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h55 ) ‌



A Polícia Militar encontrou mais de 500 pés de maconha em uma estufa clandestina no interior do Paraná. A descoberta ocorreu em uma chácara na cidade de Campina Grande do Sul. Um homem foi detido sob suspeita de cultivar a erva ilícita. Além das plantas, foram apreendidos um celular e dois cadernos com registros contábeis relacionados ao tráfico de drogas.

