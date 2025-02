Polícia encontra diversos celulares escondidos em presídio Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 21/02/2025 - 12h51 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h28 ) twitter

A equipe da Record acompanhou uma operação da Secretaria de Administração Penitenciária em uma penitenciária do Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o crime organizado dentro das cadeias e acabar com as regalias dos chefes do Comando Vermelho. Durante a vistoria, policiais desconfiaram de um buraco na parede e encontraram diversos aparelhos celulares escondidos. Outros celulares foram encontrados embaixo de vasos sanitários e no telhado da penitenciária. No total, foram apreendidos 112 celulares, e drogas foram encontradas na área externa da unidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.