Polícia encontra desmanche ilegal de veículos e homem é detido, em Ribeirão Preto
11/09/2024 - 09h10 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h41 )



A Polícia Militar descobriu nesta terça (10) um desmanche ilegal de veículos na Vila Elisa, Zona Norte de Ribeirão Preto. Durante patrulhamento, as equipes avistaram um homem saindo de um galpão em atitude suspeita; do lado de fora, havia uma caminhonete com peças de veículos. Quando os policiais entraram no galpão, encontraram um veículo furtado e outros desmontados, além de várias ferramentas e placas de veículos.

*Reportagem exibida em 10/09/2024.

