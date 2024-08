Polícia encontra 50 toneladas de sabão falso no Rio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 02/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h56 ) ‌



A fiscalização do PROCON-RJ apreendeu, nesta quinta-feira (1º), cerca de 30 toneladas de sabão em pó falsificado no centro de abastecimento do Rio de Janeiro, a Ceasa. Os agentes chegaram até o local depois de encontrar o produto à venda em um supermercado de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O proprietário do estabelecimento informou que havia feito a compra em distribuidor da Ceasa, apresentando a nota fiscal. Em outro distribuidor, o representante alegou que já havia separado o produto para não ser vendido. A ação foi motivada por uma denúncia.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.