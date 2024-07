Polícia do RJ fecha fábrica clandestina de munição suspeita de abastecer facção criminosa

Aclr |Do canal Jornal da Record no YouTube

Uma fábrica clandestina de munição foi fechada no Rio de Janeiro. A polícia suspeita que os cartuchos produzidos no local eram entregues a traficantes do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado. No local, os agentes encontraram pólvora e munições de diversos calibres, inclusive para fuzil. Um homem foi preso em flagrante.

