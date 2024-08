Polícia do Rio prende técnico de enfermagem por fotografar paciente sem roupa Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 27/08/2024 - 10h50 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h29 ) ‌



No Rio de Janeiro, a polícia apreendeu o celular de um técnico de enfermagem acusado de fotografar uma paciente sem roupas durante um procedimento. A mulher relatou que se sentiu insegura após o ocorrido. O caso ocorreu em 25 de julho e foi descoberto pela paciente oito dias após sua alta médica. A denúncia partiu do médico responsável pela cirurgia. A Polícia Civil já ouviu os depoimentos da vítima, testemunhas e do suspeito, que negou as acusações.

