Polícia do Chile busca por casal de brasileiros que desapareceu durante viagem

O Ministério das Relações Exteriores está ajudando a família de um casal de brasileiros, que está desaparecido no Chile desde o último domingo. O Consulado Brasileiro e a polícia do Chile foram acionados. Segundo o filho de Aurora Da Silva Rodrigues e Eraldo Rodrigues, os pais entraram em contato pela última vez no dia 18 agosto, antes de entrar em um hotel, em Copiapó, no Chile. O casal saiu de Resende, no Rio de Janeiro, no começo do mês em uma viagem de carro, mas deixou de se comunicar com a família ao chegar em um hotel na cidade chilena. O filho e a nora do casal viajaram para registrar um boletim de ocorrência e só então as buscas começaram. O Itamaraty afirmou que tem auxiliado os familiares do casal.

