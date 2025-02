Polícia diz que caso Vinícius Gritzbach está esclarecido Aclr|Do canal Record News no YouTube 13/02/2025 - 23h30 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h30 ) twitter

Três meses depois da execução do empresário Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo, a polícia dá o caso por esclarecido. Dois homens são apontados como mandantes do crime: Emílio Carlos Gongorra Castilho, conhecido pelos apelidos de João Cigarreira e Bill, e Diego dos Santos Amaral, o Didi. Ambos estão foragidos.

