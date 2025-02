Polícia descobre ‘quartel-general’ do crime em comunidade do Rio de Janeiro Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 24/02/2025 - 19h48 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h38 ) twitter

A polícia descobriu um "quartel-general", ainda em construção, de uma facção criminosa. O "bunker", montado numa comunidade do Rio de Janeiro, fica atrás de uma casa de festas de fachada. Essa casa noturna, inclusive, era usada para lavar dinheiro do tráfico. O esconderijo seria usado para vigiar inimigos e também como rota de fuga. A operação já levou três bandidos para trás das grades. Eles são da Bahia, mas atuam pelo Comando Vermelho em comunidades do Rio.

