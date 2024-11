Polícia descobre laboratório de drogas e prende dois homens, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 04/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h35 ) twitter

A Polícia Civil descobriu um laboratório de drogas em um apartamento e prendeu dois homens em flagrante na tarde desta sexta (1º), no Jardim Paulistano, Zona Leste de Ribeirão Preto. O imóvel na Rua Dom Luiz do Amaral Mousinho abrigava uma estufa de cultivo de maconha com sistemas de iluminação, refrigeração e irrigação.

*Reportagem exibida em 01/11/2024.

