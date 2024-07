Polícia descarta envolvimento do ex-marido no assassinato da filha de deputado estadual Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 23/07/2024 - 11h40 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h21 ) ‌



A polícia de Mato Grosso descartou, por ora, a participação do ex-marido no assassinato da filha do deputado estadual Gilberto Cattani. Segundo as investigações, o produtor rural Romero Xavier apresentou provas convincentes de que não tinha como estar no local do crime. Novas imagens mostram o interior do imóvel onde ela foi assassinada e a casa apresentava sinais de violência. A polícia também faz buscas pela moto da filha do deputado, que foi roubada. Raquel foi encontrada morta no sítio onde morava, no interior do estado.

