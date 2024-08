Policia deflagra operação contra quadrilha cearense que aplicava golpes em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 11h36 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h42 ) ‌



Uma grande operação da Polícia Civil de Santa Catarina foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) no estado do Ceará, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada no golpe do precatório. A ação, que conta com o apoio da polícia cearense, cumpre sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. Os suspeitos se passavam por advogados de grandes escritórios e enganavam vítimas catarinenses, informando que tinham valores a receber de ações judiciais e exigindo antecipação de pagamentos para taxas. A investigação revelou que a quadrilha atuava também em outros estados.

