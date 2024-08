Polícia de SP prende décimo suspeito de envolvimento em incêndios criminosos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/08/2024 - 11h15 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h05 ) ‌



Foi preso em São Paulo o décimo suspeito de envolvimento nos incêndios criminosos. O homem tem 39 anos e foi acusado de atear fogo em diversos pontos de uma plantação de cana na cidade de Pindorama. A polícia informou que este caso não está relacionado aos outros nove casos que resultaram em prisões recentemente. As queimadas no estado têm um prejuízo estimado superior a R$ 1 bilhão, conforme dados do governo estadual. A Defesa Civil alertou sobre riscos elevados para novos incêndios em quase todo o estado nos próximos dias devido ao aumento da temperatura e à falta de chuva.

