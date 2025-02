Polícia de SP descobre rede criminosa especializada em fraudes com maquininhas de cartão Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/02/2025 - 23h13 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais prenderam seis integrantes de uma rede criminosa, especializada em fraudes com maquininhas de cartão. As vítimas eram enganadas por falsos entregadores e tinham o dinheiro das contas bancárias roubado pela quadrilha. Mais de 30 agentes cumpriram, no início da manhã, os mandados de prisão e busca e apreensão em bairros da zona Sul de São Paulo e no ABC paulista. Duas pessoas estão foragidas.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.