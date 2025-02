Polícia de São Paulo prende suspeita de chefiar e financiar grupo que roubava celulares Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia prendeu nesta terça-feira (18) uma suspeita de patrocinar criminosos que agem em áreas ricas de São Paulo. Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, foi preso dentro de casa, em Paraisópolis, na zona sul da capital. Segundo a polícia, ela é conhecida como ‘Mainha do Crime’. Na casa dela foram apreendidas três armas de fogo, mochilas de entrega para motociclistas, além de capacetes que seriam usados em assaltos. E ainda: 37 pessoas suspeitas de integrar quadrilha especializada em roubo de celulares são presas no Rio.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.