Polícia de São Paulo prende quadrilha especializada em roubo de remédios de alto custo Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 26/02/2025 - 01h05 )

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta terça (25), a Polícia Civil de São Paulo prendeu integrantes de uma quadrilha suspeita de roubar medicamentos de alto custo em farmácias. Segundo as investigações, eles já foram flagrados anteriormente roubando remédios para emagrecimento. Os bandidos chegaram a roubar a mesma farmácia duas vezes no mesmo dia. E ainda: Prévia da inflação em fevereiro é a maior para o mês desde 2016.

