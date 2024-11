Polícia de MG investiga crime de racismo em vídeo que viralizou nas redes sociais Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 21/10/2024 - 12h15 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h15 ) twitter

O Ministério Público de Minas Gerais acionou a Polícia Civil para investigação de um crime de racismo em um vídeo que viralizou nas redes sociais. O conteúdo foi gravado por homem que trabalhava em um bar de Belo Horizonte (MG). No vídeo, o homem faz diversas ofensas racistas e critica a abolição da escravidão no Brasil. O dono do bar informou que o funcionário Alessandro Pereira de Oliveira, de 36 anos, foi demitido logo após a postagem do vídeo.

