Polícia de MG investe em espaços seguros para escuta de crianças vítimas de violência

Minas Gerais vai ganhar mais salas de depoimento especiais para crianças e adolescentes. Essas salas oferecem um ambiente apropriado, acolhedor e com espaço físico que garante a privacidade para vítimas e testemunhas. Além da ampliação recente do número de salas desse tipo no estado, segundo Renata Ribeiro, delegada da Polícia Civil, a expectativa é que muitas outras sejam inauguradas em breve, com previsão de atingir 70 salas. De acordo com levantamentos da própria Polícia Civil, 84% dos casos de abuso sexual infantil ocorrem dentro de casa.

