Polícia Civil realiza megaoperação contra facção criminosa no Litoral Norte

Acompanhe ao vivo a megaoperação da Polícia Civil no Litoral Norte de Santa Catarina, focada no combate a uma facção criminosa atuante na região. A repórter Greici Siezemel traz as primeiras informações diretamente do local da ação, destacando os detalhes dessa operação que visa desarticular atividades criminosas e garantir a segurança da população. Fique por dentro das atualizações sobre o andamento da operação e seus desdobramentos.

