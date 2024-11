Polícia Civil realiza fórum sobre proibição de fogos de artifício em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/11/2024 - 09h23 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Uberlândia, a venda e o uso de fogos de artifício são proibidos desde 2022, e quem for flagrado comercializando ou utilizando artefatos como bombinhas, morteiros e foguetes pode responder judicialmente. Para discutir a regulamentação e fiscalização dessa proibição, a Polícia Civil realizou o primeiro Fórum "Difundindo Conhecimento", com o apoio de órgãos como o Exército, os Bombeiros e fiscais da prefeitura. O evento, que ocorreu na sede da Polícia Federal, reuniu autoridades e técnicos especializados, com o objetivo de reforçar a importância das ações preventivas e das punições para quem infringir a lei.

O especialista Glaydson, de Brasília, explicou as consequências do comércio ilegal e destacou o papel de cada instituição no controle da venda e uso dos fogos. Segundo ele, a fiscalização já resultou em operações no ano passado, quando 15 empresas foram punidas, e apenas uma delas estava em conformidade com as normas. Com o alerta dado, a polícia reforça que, neste ano, não há espaço para descuidos, e que, no Natal e Réveillon, o único "estouro" esperado será o do champanhe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Wn6eD6cDtxk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=V1ry4lBDPro

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=tA_q7NJVDhA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.