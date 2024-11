Polícia Civil prende 7 suspeitos de facção criminosa em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 17/10/2024 - 14h55 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação da Polícia Civil, realizada pela Delegacia de Homicídios, resultou na prisão de sete suspeitos de pertencer a uma facção criminosa em Joinville. A investigação teve início com a descoberta de um corpo em abril deste ano, levando as autoridades a aprofundar suas ações para desmantelar a organização criminosa. A repórter Andrielli Zambonin esteve na delegacia e conversou com os delegados, que compartilharão detalhes sobre a operação e a importância dessa ação para a segurança da cidade. Acompanhe as informações na reportagem completa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.