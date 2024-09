Polícia Civil prende 17 suspeitos de venda ilegal de cigarros eletrônicos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/09/2024 - 09h02 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h35 ) ‌



Uma operação coordenada pela Polícia Civil resultou na prisão de 17 pessoas suspeitas de vender cigarros eletrônicos de forma ilegal no Litoral Norte de Santa Catarina. A ação, realizada na região de Balneário Camboriú, visa combater o comércio não autorizado e a distribuição de produtos que não cumprem com as normas de segurança. A repórter Juliana Senne traz todas as informações e detalhes sobre os suspeitos e as implicações dessa operação. A polícia continua investigando para desmantelar completamente as redes de distribuição clandestina.

