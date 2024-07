Polícia Civil inicia segunda fase de operação contra crime organizado e tráfico de drogas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/07/2024 - 09h48 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h18 ) ‌



A Polícia Civil deu início à segunda fase de uma operação abrangente voltada para o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas no estado. Esta ação é uma continuação de esforços anteriores para desmantelar redes criminosas e reduzir a violência associada ao tráfico. O repórter Paulo Mueller traz as primeiras informações sobre a operação, incluindo detalhes sobre as estratégias empregadas, as áreas de foco e os resultados iniciais.

