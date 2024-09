Polícia Civil finaliza investigação sobre incêndio em caminhão de lixo em Florianópolis Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 09/09/2024 - 19h57 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h17 ) ‌



A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o incêndio que atingiu um caminhão de coleta de lixo em Florianópolis, ocorrido em março deste ano. O serviço era prestado por uma empresa terceirizada na época do incidente. Com a conclusão do inquérito, quatro pessoas foram indiciadas por seu envolvimento no caso. Felipe Kreusch traz os detalhes sobre as descobertas e as implicações legais para os envolvidos.

